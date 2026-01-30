Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Мы будем придерживаться зеркальных шагов, – Зеленский об энергетическом перемирии
Что ответил Зеленский о встрече в Анкоридже?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не имеет официальной информации о договоренностях, достигнутых во время встречи в Анкоридже. По его словам, все подробности станут известны со временем.
Мне никто не сообщал, о чем договаривались в Анкоридже. У нас есть только сигналы, что там обсуждали ключевые вопросы,
– отметил глава государства.
Зеленский добавил, что нынешние сложные вопросы, которые обсуждаются во время переговоров, связаны именно с тем, что эти темы уже поднимались ранее.
По его словам, если встреча в Анкоридже была единственной, то можно предположить, что среди обсуждаемых тем были ситуация на Донбассе, вопрос временно оккупированных территорий и замороженных российских активов.
Президент подчеркнул, что Украина внимательно анализирует сигналы из предыдущих переговоров, чтобы сформировать собственную позицию относительно дальнейших шагов в мирном процессе.
Напомним! 15 августа на Аляске состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, во время которой обсуждали войну в Украине и отношения Соединенных Штатов с Россией.
Как продвигаются мирные переговоры для завершения войны в Украине?
Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине пройдет в Абу-Даби. В Кремле сообщили, что встреча может продлиться до двух дней. Переговоры состоятся без участия американской стороны, только между представителями Украины и России.
Владимир Зеленский отметил, что Украина рассматривает мирную инициативу из 20 пунктов как "американский план", с которым соглашается, кроме вопросов ЗАЭС и территорий. Зеленский надеется на влияние США для согласования плана с российской стороной, подписания которого должно состояться на уровне глав государств.
Также глава государства добавил, что встреча с Владимиром Путиным в Москве невозможна в Москве невозможна. Украина стремится к конструктивным договоренностям для завершения войны и готова к результативной встрече, но проведение переговоров в Москве или Беларуси невозможно из-за их роли в войне.