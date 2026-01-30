Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Ми будемо дотримуватися дзеркальних кроків, – Зеленський про енергетичне перемир'я
Що відповів Зеленський про зустріч в Анкориджі?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не має офіційної інформації щодо домовленостей, досягнутих під час зустрічі в Анкориджі. За його словами, усі подробиці стануть відомі з часом.
Мені ніхто не повідомляв, про що домовлялися в Анкориджі. У нас є лише сигнали, що там обговорювали ключові питання,
– зазначив глава держави.
Зеленський додав, що нинішні складні питання, які обговорюються під час переговорів, пов'язані саме з тим, що ці теми вже піднімалися раніше.
За його словами, якщо зустріч у Анкориджі була єдиною, то можна припустити, що серед обговорюваних тем були ситуація на Донбасі, питання тимчасово окупованих територій та заморожених російських активів.
Президент підкреслив, що Україна уважно аналізує сигнали з попередніх переговорів, щоб сформувати власну позицію щодо подальших кроків у мирному процесі.
Нагадаємо! 15 серпня на Алясці відбулася зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, під час якої обговорювали війну в Україні та відносини Сполучених Штатів із Росією.
Як просуваються мирні переговори для завершення війни в Україні?
Наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні пройде в Абу-Дабі. У Кремлі повідомили, що зустріч може тривати до двох днів. Переговори відбудуться без участі американської сторони, лише між представниками України та Росії.
Володимир Зеленський зазначив, що Україна розглядає мирну ініціативу з 20 пунктів як "американський план", з яким погоджується, окрім питань ЗАЕС та територій. Зеленський сподівається на вплив США для узгодження плану з російською стороною, підписання якого має відбутися на рівні глав держав.
Також глава держави додав, що зустріч з Володимиром Путіним у Москві неможлива. Україна прагне конструктивних домовленостей для завершення війни та готова до результативної зустрічі, але проведення переговорів у Москві чи Білорусі неможливе через їхню роль у війні.