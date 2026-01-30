Про це повідомив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що відповів Зеленський про зустріч в Анкориджі?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не має офіційної інформації щодо домовленостей, досягнутих під час зустрічі в Анкориджі. За його словами, усі подробиці стануть відомі з часом.

Мені ніхто не повідомляв, про що домовлялися в Анкориджі. У нас є лише сигнали, що там обговорювали ключові питання,

– зазначив глава держави.

Зеленський додав, що нинішні складні питання, які обговорюються під час переговорів, пов'язані саме з тим, що ці теми вже піднімалися раніше.

За його словами, якщо зустріч у Анкориджі була єдиною, то можна припустити, що серед обговорюваних тем були ситуація на Донбасі, питання тимчасово окупованих територій та заморожених російських активів.

Президент підкреслив, що Україна уважно аналізує сигнали з попередніх переговорів, щоб сформувати власну позицію щодо подальших кроків у мирному процесі.

Нагадаємо! 15 серпня на Алясці відбулася зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, під час якої обговорювали війну в Україні та відносини Сполучених Штатів із Росією.

