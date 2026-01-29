Факты показывают другое, – военный о словах россиян о "перемирии" в энергетике
- Российские пропагандисты делают вбросы о "энергетическом перемирии", но факты свидетельствуют о подготовке комбинированной атаки на Украину, в частности, на объекты энергетики.
- Есть данные о снаряжении Ту-95, подвозе баллистики, а также активности в Капустином Яру, что свидетельствует о вероятной подготовке к новым атакам на критическую инфраструктуру Украины.
Российские пропагандисты делают вбросы относительно так называемого "энергетического перемирия". Однако на самом деле этого нет.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил 24 Каналу, что Россия готовится к комбинированной атаке по территории Украины. В частности, по объектам энергетики.
"Президент Украины очень четко предупреждал о том, что Россия готовится нанести очередной комбинированный удар по территории Украины. В частности, вероятно, под прицелом – объекты энергетики, критическая инфраструктура. Это те факты, которые можно обсуждать", – сказал он.
Какие планы врага?
Александр Мусиенко подчеркнул, что есть реальные данные о снаряжении самолетов Ту-95, подвозе баллистики, проведении разведки в небе над территорией Украины. Россия в этот тяжелый зимний период выбрала стратегию бить по объектам энергетики.
В частности, есть предварительные предупреждения разведки о том, что враг может готовиться к новой атаке. Есть активность в Капустином Яру. Несмотря на то, что "Орешников" немного, они теоретически могут прибегнуть и к ним. Вся остальная информация – это слухи, пока это не будет подтверждено разведкой или руководством Украины.
Как только такая информация появится у разведывательных органов, о ней сообщит наше военное руководство или президент Украины, будет официальная позиция от других представителей, тогда можно будет говорить, что враг решил изменить подходы к ведению переговоров и готовится к тому, чтобы ввести энергетическое перемирие,
– пояснил военный.
Что известно о так называемом "энергетическом перемирии"?
Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ответил, возможно ли энергетическое перемирие. По его словам, позиция врага в этом вопросе сильнее: удары по российским нефтеперерабатывающим заводам якобы не имеют такого "болезненного" эффекта для врага, как для Украины последствия атак по Киеву и другим городам, от которых страдает гражданское население.
Экономист Иван Ус объяснил, кому выгоднее энергетическое перемирие. По его мнению, установление энергетического перемирия может быть выгодным для России в долгосрочной перспективе. Потому что из-за украинских ударов по НПЗ она теряет доходы от нефти. Украине прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры наиболее актуально на период холодов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне готовятся к новому удару. Соответствующей информацией владеет украинская разведка.