Факты показывают другое, – военный о словах россиян о "перемирии" в энергетике

Российские пропагандисты делают вбросы относительно так называемого "энергетического перемирия". Однако на самом деле этого нет.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко заметил 24 Каналу, что Россия готовится к комбинированной атаке по территории Украины. В частности, по объектам энергетики.

"Президент Украины очень четко предупреждал о том, что Россия готовится нанести очередной комбинированный удар по территории Украины. В частности, вероятно, под прицелом – объекты энергетики, критическая инфраструктура. Это те факты, которые можно обсуждать", – сказал он.

Какие планы врага?

Александр Мусиенко подчеркнул, что есть реальные данные о снаряжении самолетов Ту-95, подвозе баллистики, проведении разведки в небе над территорией Украины. Россия в этот тяжелый зимний период выбрала стратегию бить по объектам энергетики.

В частности, есть предварительные предупреждения разведки о том, что враг может готовиться к новой атаке. Есть активность в Капустином Яру. Несмотря на то, что "Орешников" немного, они теоретически могут прибегнуть и к ним. Вся остальная информация – это слухи, пока это не будет подтверждено разведкой или руководством Украины.

Как только такая информация появится у разведывательных органов, о ней сообщит наше военное руководство или президент Украины, будет официальная позиция от других представителей, тогда можно будет говорить, что враг решил изменить подходы к ведению переговоров и готовится к тому, чтобы ввести энергетическое перемирие,

– пояснил военный.

Что известно о так называемом "энергетическом перемирии"?