Факти показують інше, – військовий про слова росіян щодо "перемир'я" в енергетиці
- Російські пропагандисти роблять вкиди про "енергетичне перемир'я", але факти свідчать про підготовку комбінованої атаки на Україну, зокрема, на об'єкти енергетики.
- Є дані про спорядження Ту-95, підвезення балістики, а також активність в Капустиному Яру, що свідчить про ймовірну підготовку до нових атак на критичну інфраструктуру України.
Російські пропагандисти роблять вкиди щодо так званого "енергетичного перемир'я". Однак насправді цього немає.
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що Росія готується до комбінованої атаки по території України. Зокрема, по об'єктах енергетики.
"Президент України дуже чітко попереджав про те, що Росія готується завдати чергового комбінованого удару по території України. Зокрема, ймовірно, під прицілом – об'єкти енергетики, критична інфраструктура. Це ті факти, які можна обговорювати", – сказав він.
Які плани ворога?
Олександр Мусієнко підкреслив, що є реальні дані про спорядження літаків Ту-95, підвезення балістики, проведення розвідки в небі над територією України. Росія у цей важкий зимовий період обрала стратегію бити по об'єктах енергетики.
Зокрема, є попередні попередження розвідки про те, що ворог може готуватися до нової атаки. Є активність в Капустиному Яру. Попри те, що "Орешників" небагато, вони теоретично можуть вдатися і до них. Уся інша інформація – це чутки, поки це не буде підтверджено розвідкою або керівництвом України.
Як тільки така інформація з'явиться у розвідувальних органів, про неї повідомить наше військове керівництво або президент України, буде офіційна позиція від інших представників, тоді можна буде говорити, що ворог вирішив змінити підходи до ведення перемовин і готується до того, щоб запровадити енергетичне перемир'я,
– пояснив військовий.
Що відомо про так зване "енергетичне перемир'я"?
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев відповів, чи можливе енергетичне перемир'я. За його словами, позиція ворога у цьому питанні є сильнішою: удари по російських нафтопереробних заводах нібито не мають такого "болючого" ефекту для ворога, як для України наслідки атак по Києву та інших містах, від яких страждає цивільне населення.
Економіст Іван Ус пояснив, кому вигідніше енергетичне перемир'я. На його думку, встановлення енергетичного перемир'я може бути вигіднішим для Росії у довгостроковій перспективі. Тому що через українські удари по НПЗ вона втрачає доходи від нафти. Україні припинення обстрілів енергетичної інфраструктури найбільш актуальне на період холодів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни готуються до нового удару. Відповідною інформацією володіє українська розвідка.