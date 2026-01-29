Факти показують інше, – військовий про слова росіян щодо "перемир'я" в енергетиці

Російські пропагандисти роблять вкиди щодо так званого "енергетичного перемир'я". Однак насправді цього немає.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зауважив 24 Каналу, що Росія готується до комбінованої атаки по території України. Зокрема, по об'єктах енергетики.

Дивіться також Обмеження для всіх регіонів: як в Україні вимикатимуть світло 29 січня

"Президент України дуже чітко попереджав про те, що Росія готується завдати чергового комбінованого удару по території України. Зокрема, ймовірно, під прицілом – об'єкти енергетики, критична інфраструктура. Це ті факти, які можна обговорювати", – сказав він.

Які плани ворога?

Олександр Мусієнко підкреслив, що є реальні дані про спорядження літаків Ту-95, підвезення балістики, проведення розвідки в небі над територією України. Росія у цей важкий зимовий період обрала стратегію бити по об'єктах енергетики.

Зокрема, є попередні попередження розвідки про те, що ворог може готуватися до нової атаки. Є активність в Капустиному Яру. Попри те, що "Орешників" небагато, вони теоретично можуть вдатися і до них. Уся інша інформація – це чутки, поки це не буде підтверджено розвідкою або керівництвом України.

Як тільки така інформація з'явиться у розвідувальних органів, про неї повідомить наше військове керівництво або президент України, буде офіційна позиція від інших представників, тоді можна буде говорити, що ворог вирішив змінити підходи до ведення перемовин і готується до того, щоб запровадити енергетичне перемир'я,

– пояснив військовий.

Що відомо про так зване "енергетичне перемир'я"?