Об этом сообщил глава МЭА Фатих Бироль. По его словам, Россия может увеличить поставки газа на треть, однако этого не делает.
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Поставки российского газа в Европу снизились на 25%
В Международном агентстве подсчитали, что Россия уменьшила поставки "голубого топлива" в Европу на 25% в четвертом квартале 2021 года – по сравнению с прошлым годом. На 22% этот показатель уменьшился по сравнению с периодом до пандемии.
Из-за поведения России на европейском газовом рынке существует сильная напряженность. Текущий дефицит в хранилищах в Европейском Союзе в значительной степени связан с "Газпромом",
– подчеркнул Бироль.
Пока Москва ограничивает поставки газа, их увеличивают Норвегия, Алжир и Азербайджан.
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Энергетический кризис в Европе: последние новости
- В Швеции заявили, что высокие цены на энергию вызвали действия России.
- В Министерстве энергетики подчеркнули, что пользователи не должны страдать от политики Москвы.
- Еще в конце 2021 года в ЕС активно призвали Россию наращивать поставки газа, чтобы способствовать снижению цен на этот энергоресурс.
- Что касается Украины, то за 2021 год транзит российского газа через украинскую территорию снизился на 25%.
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