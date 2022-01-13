Об этом сообщил глава МЭА Фатих Бироль. По его словам, Россия может увеличить поставки газа на треть, однако этого не делает.

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Поставки российского газа в Европу снизились на 25%

В Международном агентстве подсчитали, что Россия уменьшила поставки "голубого топлива" в Европу на 25% в четвертом квартале 2021 года – по сравнению с прошлым годом. На 22% этот показатель уменьшился по сравнению с периодом до пандемии.

Из-за поведения России на европейском газовом рынке существует сильная напряженность. Текущий дефицит в хранилищах в Европейском Союзе в значительной степени связан с "Газпромом",

– подчеркнул Бироль.

Пока Москва ограничивает поставки газа, их увеличивают Норвегия, Алжир и Азербайджан.

Это важно! Хранилища газа у Евросоюза заполнены на 51%. В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 70%.

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Энергетический кризис в Европе: последние новости

В Швеции заявили, что высокие цены на энергию вызвали действия России.

В Министерстве энергетики подчеркнули, что пользователи не должны страдать от политики Москвы.

Еще в конце 2021 года в ЕС активно призвали Россию наращивать поставки газа, чтобы способствовать снижению цен на этот энергоресурс.

Что касается Украины, то за 2021 год транзит российского газа через украинскую территорию снизился на 25%.

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