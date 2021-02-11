Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко провел пресс-конференцию "Энергетика Украины: европейский выбор и решение для выхода из кризиса", во время которой отметил, что энергетика в нашей стране сейчас переживает сложный период.

"Первая проблема – отсутствие финансового баланса, то есть убыточная работа генерирующих компаний и накопленные долги. Вторая причина в высоком уровне аварийности энергоблоков из-за хронического недоинвестирования, и, как следствие, неготовность к зиме. А также неготовность оборудования с точки зрения недостаточности топлива. Такие проблемы у нас есть сегодня", – сказал Тимченко.

Нестабильная ситуация на рынке электроэнергетики создает угрозу для экономики и европейского выбора Украины, пояснил гендиректор ДТЭК. Этот процесс он объяснил отсутствием стабильной команды в профильном министерстве и, как следствие, несовершенной стратегии развития отрасли.

Нам нужна стратегия, и мы постоянно об этом говорим. Написать ее можно, но нам важно, чтобы стратегия оставалась и не менялась при каждом министре, чтобы она была закреплена в документах или в решении Верховной Рады и предусматривала персональную ответственность за нее в целом министерства,

– добавил Максим Тимченко.

Для того, чтобы Украине выйти из энергетического кризиса, в ДТЭК предлагают сделать полную синхронизацию с ENTSO-E, то есть интегрировать украинский энергорынок в энергосистему Европы. И сделать это нужно в ближайшие годы.

"Все вопросы монополии будут закрыты, когда мы будем синхронизированы. Я надеюсь, что европейские компании не дадут возможности тем практикам, которые у нас существовали. 2023 – это год, когда мы должны войти в другую жизнь, Жизнь в Европе, по европейским правилам. И, конечно, погашение внутренней задолженности, ведь с наличием таких долгов в системе не может быть никакой синхронизации", – добавил генеральный директор ДТЭК.

По его словам, интеграция Украины в энергетический рынок Европы позволит усилить конкуренцию, снизить цены и повысить качество услуг.