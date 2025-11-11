"Энергоатом" перезапустят после коррупционных скандалов: Кабмин сделал первые шаги
- Кабинет Министров принял решение о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета "Энергоатома" из-за коррупционных скандалов.
- Новый состав Наблюдательного совета должен быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и способствовать правоохранительным органам в расследовании коррупции.
Кабинет Министров 11 ноября принял первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом". Это произошло на фоне коррупционных скандалов, которые происходили с компанией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Что известно о перезапуске "Энергоатома"?
Премьер-министр рассказала, что правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета компании.
В 2023 году мы начали корпоративную реформу. Избрали по конкурсу состав этого наблюдательного органа. Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что Правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании,
– объяснила Свириденко.
Она также подчеркнула, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета.
"Задача нового состава – быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции", – сказала руководительница украинского правительства.
Кроме того, Юлия Свириденко поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит “Энергоатома”, в том числе по закупкам. Материалы этого аудита Кабмин передаст правоохранительным и антикоррупционным органам.
Что известно об обысках в "Энергоатоме" и коррупционных скандалах в компании?
НАБУ и САП 10 ноября провели обыски в компании "Энергоатом". Представители предприятия отметили, что сотрудничают со следственными органами, предоставляют все запрашиваемые материалы и способствуют объективному и прозрачному расследованию.
В Наблюдательном совете "Энергоатома" позже заявили, что относятся серьезно к недавним обвинениям в коррупции, связанных с работниками компании. Там также отметили, что созовут специальное заседание, чтобы всесторонне оценить ситуацию и определить соответствующие действия.
В целом эти обыски проходят в рамках масштабной операции "Мидас", которую проводят НАБУ и САП, для раскрытия коррупции в украинской энергетике. Подробнее о том, кто является участниками преступной схемы – читайте в материале 24 Канала.