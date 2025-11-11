"Енергоатом" перезапустять після корупційних скандалів: Кабмін зробив перші кроки

Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Це відбулося на тлі корупційних скандалів, які відбувалися з компанією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

До теми Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Що відомо про перезапуск "Енергоатому"?

Прем'єр-міністерка розповіла, що уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради компанії.

У 2023 році ми розпочали корпоративну реформу. Обрали за конкурсом склад цього наглядового органу. Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій Раді. Важливо, що Уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії,

– пояснила Свириденко.

Вона також підкреслила, що Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства в тижневий термін у консультаціях з міжнародними партнерами має подати на затвердження уряду новий склад Наглядової ради.

"Завдання нового складу – швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції", – сказала очільниця українського уряду.

Окрім того, Юлія Свириденко доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит "Енергоатому", в тому числі щодо закупівель. Матеріали цього аудиту Кабмін передасть правоохоронним та антикорупційним органам.