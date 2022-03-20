Мэр города Дмитрий Орлов говорит, что его заместитель со вчерашнего дня не выходит на связь. В настоящее время появилось подтверждение, что его похитили.

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Поэтому люди вышли на митинг в поддержку Ивана Самойдюка. Они говорят, что акция будет "бессрочной и круглосуточной" – люди планируют выходить, пока заместителя городского головы не вернут.

Недавно российские захватчики открыли огонь по людям, вышедшим на протест. После этого рашисты скрылись на "бобике". Информации о погибших или пострадавших пока нет.