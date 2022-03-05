Об этом сообщил городской глава города Дмитрий Орлов. По его словам, они будут искать другое место для работы, чтобы организовывать жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации.

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"Несмотря на все Энергодар был и остается Украиной. Даже когда мы в изоляции", – подчеркнул он.

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