Об этом сообщил городской глава города Дмитрий Орлов. По его словам, они будут искать другое место для работы, чтобы организовывать жизнедеятельность Энергодара в условиях оккупации.
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"Несмотря на все Энергодар был и остается Украиной. Даже когда мы в изоляции", – подчеркнул он.
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