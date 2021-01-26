Сенат утвердил Энтони Блинкена государственным секретарем Соединенных Штатов. Он заручился поддержкой 78 сенаторов.

Источник: 24 канал

Ранее кандидатуру на пост главы Госдепа предложил новый президент США Джо Байден, а сенатский комитет по иностранным делам – поддержал ее.

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Теперь за назначение Блинкена на должность государственного секретаря Соединенных Штатов проголосовали 78 сенаторов, против – 22.

Блинкен заявил, что США будут серьезно относиться к вызовам со стороны России. Но администрация Байдена планирует продолжить стратегический договор с Москвой о сокращении ядерных вооружений.

Кроме того, новый госсекретарь будет работать над восстановлением отношений с союзниками, которые были ослаблены во время президентства Дональда Трампа.

Напомним, Блинкен заменит Майка Помпео, который занимал эту должность с 26 апреля 2018 года.

Что известно об Энтони Блинкене