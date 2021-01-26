Энтони Блинкен – новый госсекретарь США: что о нем известно
Сенат утвердил Энтони Блинкена государственным секретарем Соединенных Штатов. Он заручился поддержкой 78 сенаторов.
Источник: 24 канал
Ранее кандидатуру на пост главы Госдепа предложил новый президент США Джо Байден, а сенатский комитет по иностранным делам – поддержал ее.
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Теперь за назначение Блинкена на должность государственного секретаря Соединенных Штатов проголосовали 78 сенаторов, против – 22.
Блинкен заявил, что США будут серьезно относиться к вызовам со стороны России. Но администрация Байдена планирует продолжить стратегический договор с Москвой о сокращении ядерных вооружений.
Кроме того, новый госсекретарь будет работать над восстановлением отношений с союзниками, которые были ослаблены во время президентства Дональда Трампа.
Что известно об Энтони Блинкене
- Ему 58 лет. Блинкен является выпускником Гарвардского университета и Колумбийского университета (юридической школы).
- Работал со многими бывшими специалистами в области национальной безопасности,
- Был заместителем госсекретаря США и заместителем советника по национальной безопасности в администрации президента Барака Обамы.
- Имеет тесные и давние отношения с Джо Байденом.
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