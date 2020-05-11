Эпицентр: Наша миссия – защитить врача

Центральные и Западные регионы страны в последние дни недели получили благотворительный груз от компании "Эпицентр", направленный на защиту медиков. Маски, костюмы биологической защиты и очки доставили на Закарпатье, Житомирщину, Тернопольщину, Ивано-Франковщину, Черкасщину, Львовщину.

За словами генерального директора ТОВ "Епіцентр К" Петра Михайлишина, компанія стурбована тим, що в Україні почастішали випадки захворювання серед медпрацівників, які мають безпосередній контакт з хворими. "Ми не можемо, як соціально відповідальна компанія, стояти осторонь цієї проблеми. А тому долучаємось дуже активно до важливих гуманітарних місій в країні.

За словами медиків допомога на сьогодні є вкрай важливою. До прикладу, на Львівщині COVID-19 інфікована понад сотня медиків.

Центри екстреної медичної допомоги першими стикаються з пацієнтами, які потенційно можуть бути інфіковані, відтак, найбільше ризикують. Тому нам така допомога є вкрай необхідною,

– зазначив Ярема Качмар, виконувач обов'язків гендиректора Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Погоджується з львівськм колегою і Анріана Савич, головна медсестра обласної клінічної лікарні Закарпаття. "Ці біологічні костюми – високої якості, вони проклеєні, але не для краси ці сині стрічки, а щоб вірус не проникав через шов".



За п'ять днів вдалося передати великий обсяг вантажу у різні лікарні України

Житомирські лікарі, зокрема, генеральний директор Житомирської клінічної лікарнї Богдан Леськів, відзначають, що такої допомоги їм потрібно буде ще багато, адже смертельний вірус ще не подолали: "Це акт гуманізму, що такі меценати допомагають нашим лікувальним закладам, бо засобів індивідуального захисту не може бути достатньо", – підкреслив Богдан Леськів.



Медикам передали високоякісні захисні костюми і маски

В компанії "Епіцентр" відмітили, що завдяки командній роботі і налагодженій логістиці всього за кілька днів змогли передати такий великий обсяг допомоги.

Ми маємо сьогодні не стояти осторонь проблем держави, а допомагати, тому що реально – це другий фронт, який відкрився у нас в державі. Тому ми маємо в першу чергу захистити лікарів,

– відмітив під час однієї із зустріч з лікарями Вадим Лозовий, заступник голови ТОВ "Епіцентр К".

Загалом для захисту українських медиків протягом п'яти днів компанія передала 2 мільйони масок, 75 тисяч біологічних костюмів та 30 тисяч захисних окулярів.