Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Воздушных сил. Эпицентром удара стала Одесская область.

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Как отработала ПВО

В ночь на 9 ноября россияне выпустили 51 ударный БПЛА типа "Шахед" и беспилотники неустановленного типа. Россияне запускали их из районов Примоско-Ахтарска и Орла.

В Воздушных силах отметили, что главной целью стала Одесская область. К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях,

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 18 российских БпЛА было локально потеряно в разных регионах Украины.

Сколько сбили "Шахедов" 9 ноября / Инфографика Воздушных сил