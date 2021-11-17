Скільки часу пройде до мінімуму п'ятої "хвилі" та початку наступної, шостої, сказати важко, бо це залежить від багатьох чинників, зокрема від рівня вакцинації, дій уряду по своєчасному включенню "червоних зон", а ще краще – "локдауну", розповсюдженню нового варіанту вірусу тощо.

На мій погляд, спуск з 5-ої "хвилі" триватиме 2 – 3 місяці, тобто ми досягнемо мінімуму цієї "хвилі" у лютому – березні наступного року. Тоді ж, одразу почнеться під'йом на 6-ту "хвилю".

У таблиці жовтим кольором підкреслено максимальні значення кількісних показників параметрів епідемії. Зеленим кольором позначено початок зниження вказаних показників

Основні параметри епідемії, як видко з наведеної нижче таблиці, проходили свої максимуми відповідно:

Середньоденна інфікованість - з 27 жовтня по 9 листопада;

Середньоденна летальність - 3 - 16 листопада, найменш виражене зменшення, на жаль;

Середньоденна зміна активних кейсів - 20 жовтня - 2 листопада;

Максимум активних кейсів припав на 14 листопада, тобто на один день раніше мого прогнозу, який я описав на початку місяця. Після цього (дивіться графік) можна побачити як лінія графіку активних кейсів починає клонитися вправо та в долину, що й означає початок зниження кількісного значення цього важливого параметру епідемії;

Допоміжні параметри: Середньоденна зміна госпіталізації - максимум – 3 – 9 листопада, перше зниження 10 – 16 листопада;

16 листопада; Середньоденні зміни заповнення реанімацій - максимум 27 жовтня – 9 листопада, перший тиждень зниження – 10 – 16 листопада;

Середньоденні зміни використання ШВЛ максимум – 13 – 19 жовтня, початок зниження – 3 – 16 листопада.

Зверніть увагу на графіку активних кейсів, що амплітуда п"ятої "хвилі" була більша за попередні. Нема чого розраховувати на зменшення амплітуди наступних "хвиль" без своєчасного включення локдауну, 70 – 80% (від кількості населення) вакцинування та запровадження у найближчий час бустерної (третьої) дози вакцини.