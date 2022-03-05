Он отметил, что на самом деле ответ очень прост: мы знаем собственную историю.

На тему Первый день весны стал 6 днем ​​несгибаемого сопротивления, – Эпифаний призвал украинцев держаться

Украинцы тысячелетиями жили под кремлевским игом

Митрополит подчеркнул, что сейчас наши страдания измеряются в часах и днях. Однако под игом кремлевской тирании украинский народ жил десятилетиями, цена которых – миллионы замученных голодом и репрессиями.

Поэтому у нас нет иного пути, чем борьба. Ведь это борьба за свободу, за будущее, за возможность для нас и новых поколений жить в собственном свободном государстве,

– подчеркнул Эпифаний.

Вирян МП Эпифаний призвал переходить в ПЦУ

Глава ПЦУ также обратился к верующим из Московского патриархата. Митрополит подчеркнул, что они тоже страдают от российского нашествия. Поэтому Эпифаний призвал их присоединяться к ПЦУ.

"Многие из вас уже задумываются о том, что дальше невозможно находиться в юрисдикции российского патриарха. Поэтому предлагаю: те, кто уже готов и желает присоединиться к Православной Церкви Украины – наши двери и наши сердца открыты для вас!" – подытожил митрополит.