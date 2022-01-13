"Раньше такого человека уволили бы "задним числом" и через некоторое время об этом событии бы забыли, сделав ответственным только одно должностное лицо. Но с 1 декабря 2021 года такие преступления не могут не иметь последствий для системы в целом. Поэтому я приветствую решение и.о. председателя ГНС Украины об увольнении руководителя ГУ ГНС в Ровенской области и считаю, что в дальнейшем соответствующие выводы должны быть сделаны по всей вертикали ГНС в области", – заявил Даниил Гетманцев.

Он предупредил налоговиков, что такие выводы по поводу руководителей ГНС будут делаться и в дальнейшем.

"Эра безответственности и взяточничества – навсегда в прошлом. Мы должны понять, что такого, когда за преступление отвечает один инспектор, а система работает, как работала, – так больше не будет никогда. Обращаюсь к руководителям ГНС на общегосударственном, областном, даже районном уровнях. Все мы знаем, как работала налоговая до декабря прошлого года. Хочу подчеркнуть, что так больше не будет никогда! Если мы будем слышать о таких фактах, которые произошли в Ровенской области, то последствия будут для всей системы, а не только для "попавшегося" лица. Это ваша персональная ответственность. Задайте себе вопрос: готовы ли вы взять его на себя? Если не готовы, то мы с вами будем прощаться", – подчеркнул глава комитета.

Даниил Гетманцев также призвал предпринимателей активно информировать руководство ГНС о всех случаях вымогательства взяток или других злоупотреблений налоговиков.

Я обращаюсь к налогоплательщикам: работайте спокойно, работайте честно, а о любых злоупотреблениях сообщайте либо мне, либо руководству Государственной налоговой службы,

– заявил он.

Напомним, 10 января работники Нацполиции задержали заместителя начальника одного из отделов ГУ ГНС в Ровенской области при получении взятки в размере 25 тыс. гривен. Ему сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом освобождения под залог.