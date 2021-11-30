Насамперед лідер Туреччини розуміє, що з початком повномасштабного нападу Росії – ця війна вплине на кожну країну. Особливо на держави Північноатлантичного альянсу (НАТО).

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Ердоган хоче захистити кримських татар

Крім того, в Україні для Реджепа Ердогана є власний інтерес. Він виступає на захист мусульманського світу в тимчасово окупованому Криму, де Росія влаштовує репресії проти корінних українських народів.



Ердоган хоче миру в регіоні / Фото Getty Images

За словами Ердогана, Анкара вже налагодила контакти і з українською стороною, і з російською. В Офісі президента України вітають пропозицію президента Туреччини виступити посередником у переговорах Києва та Москви.

У Кремлі й Білорусі "здивовані"

Однак у Кремлі нічого нового Ердогану не відповіли – там вкотре запустили "шарманку" про те, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі. До "пісні" Кремля про "ихтамнет" приєднався Олександр Лукашенко, який в унісон з Володимиром Путіним вимагає від Заходу довести, що Росія хоче напасти на Україну.



Путін і Лукашенко роблять вигляд, що Росія не веде війну з Україною / Фото Getty Images

Черговий доказ російського вторгнення

Навіщо так далеко ходити. Я доведу, що Росія не просто хоче напасти, а вже це зробила. Нещодавно на Донбасі українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10.

Довідка. Безпілотник "Орлан-10" – новітній апарат російського виробництва, який ніколи не був на озброєнні української армії. Російські військові використовують такі для наведення артилерії та розвідки.

Це лише маленький свіжий приклад з тисяч інших фактів нападу Росії на Україну. Однак Лукашенку, звісно, ніякі докази не потрібні. Він заявив, що буде воювати на боці Росії проти України.

Світ вже не вірить Кремлю

Тож в світі не вірять в "шарманку" Кремля і Лукашенка. Генсек НАТО вкотре звернувся до Росії із закликом зменшити напруження поблизу українського кордону, але словами справі не допоможеш.



Єнс Столтенберг продовжує застерігати Росію від нападу на Україну / Фото з фейсбуку NATO

Постійна присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі була б сильним сигналом для Росії, вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це було би проявом підтримки зі сторони західних партнерів.

Українське військо значно зміцніло

У Європі наголошують, що Росія зазнає величезних втрат, якщо нападе на Україну. Оскільки українські війська і без підтримки ЄС наразі набагато сильніші, ніж у 2014 році.

Погоджуюсь з посолкою Німеччини, адже українці готові захищати свою землю до абсолютної перемоги. На тлі інформації про ймовірний наступ Росії на Україну зросла кількість добровольців у територіальній обороні Києва.

В Україні є 25 бригад територіальної оборони в кожному обласному центрі. Загалом до тероборони планують залучити близько 80 тисяч "резервних" бійців та ще 10 тисяч офіцерів-контрактників. З наступного року очікують черговий сплеск охочих потрапити в "партизанські загони".