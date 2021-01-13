Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил включить его страну в ряды Европейского Союза вместо Великобритании. Он уверен, что это поможет ликвидировать пробел, образовавшийся после Brexit.

По его словам, Турция уже давно должна была получить свое "заслуженное место в европейской семье". Об этом Эрдоган заявил во время выступления перед послами стран ЕС в Анкаре 12 января, передает местный телеканал NTV.

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Принятие Турции в ЕС было бы онтологическим выбором для Союза, это бы помогло ликвидировать пробел, оставшийся после Brexit,

– сказал турецкий лидер.

Он добавил, что Турция готова создать позитивную повестку дня и восстановить отношения с Евросоюзом в правильном русле.

Кроме этого, Эрдоган уверен, что Восточное Средиземноморье должно перестать быть ареной конкуренции или противостояния. В этом регионе нужно наладить сотрудничество, которое будет отвечать интересам всех сторон.

Обратите внимание! Эрдоган в 2020 году уже требовал от Евросоюза "выполнить обещание" и принять Турцию в сообщество.

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