Эрдоган говорил с президентами Украины и России

В Турции считают, что последствия военной агрессии России против Украины будут очень масштабными. Именно поэтому государство "готово сыграть любую роль" в решении проблемы. Об этом заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калин.

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Пресс-секретарь отметил, что Анкара внимательно следит за возможной эскалацией России у границ Украины. Он подчеркнул, что они поддерживают независимость и территориальную целостность нашей страны.

Эрдоган пригласил их обоих (Зеленского и Путина – 24 канал) приехать в Турцию, если они пожелают, чтобы провести встречу и решить проблемы и разногласия. Турция готова играть любую роль, которую она может сыграть, чтобы уменьшить напряженность между Россией и Украиной. Мы это делаем как друг и союзник по НАТО,

– сказал Калин.

Глава Турции собирается в Киев

Калин добавил, что Эрдоган через несколько недель совершит визит в Украину и встретится с Зеленским. В то же время он подчеркнул, что Анкара продолжит тесное сотрудничество с Кремлем, чтобы "избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные и необратимые последствия".

Киеву и Москве, по мнению Турции, следует найти временное решение, пока не удастся полностью разрешить конфликт.

Предыдущие заявления Эрдогана

Турецкие власти не впервые предлагают свое посредничество в разрешении ситуации на Донбассе. В ноябре 2021 года Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником между Украиной и Россией. По его словам, страна заинтересована, чтобы в регионе царил мир. Однако Кремль такое предложение сразу отверг. Россияне традиционно заявили, что "не являются стороной конфликта" и призвали разговаривать с боевиками.