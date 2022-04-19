Переговоры России и Украины о прекращении огня не добились успеха. Российские оккупанты не собираются прекращать наступление на наше государство и не выполняют никаких дипломатических обещаний.

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Стремление Эрдогана к миру

Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступивший посредником в переговорах, надеется, что ему удастся посодействовать прекращению боевых действий.

Вместе с тем он заявил, что зверства россиян в Киевской области пошатнули успешность дипломатического пути.

Стороны добились ощутимого прогресса в переговорах, но кадры из Бучи и Ирпеня, использование как мишеней мирных жителей Краматорска бросают тень на наши усилия,

– сказал президент Турции.

Вместе с тем, Эрдоган заверил: Турция будет делать все возможное для того, чтобы удовлетворить стороны и мировое сообщество на переговорах в Стамбуле.

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