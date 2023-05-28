Об этом Эрдоган заявил перед своими поклонниками. Однако окончательных результатов выборов еще нет.

Обратите внимание Эрдоган или Кылычдароглу: кто победил по предварительным результатам выборов президента Турции

Эрдогана уже поздравил Орбан

Эрдоган заявил, что победил на выборах президента и поблагодарил всех, кто отдал за него свой голос.

Я хочу поблагодарить всех моих граждан, которые пришли на выборы и выразили волю в отношении своего будущего и своих детей,

– сказал Эрдоган.

Реджепа Эрдогана с победой на выборах поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Выборы в Турции

В первом туре ни один кандидат не набрал более 50% голосов, поэтому в стране объявили второй тур, в который вышли действующий президент Реджеп Эрдоган и кандидат от объединенной коалиции Кемаль Кылычдароглу.

Синан Онан – кандидат, занявший третье место в первом туре, поддержал Реджепа Эрдогана. Онан в первом туре набрал 5% голосов.

28 мая состоялось голосование по второму туру. По предварительным данным, явка составила более 85%. По предварительным подсчетам, почти 100% голосов, с отрывом в 4%, побеждает Реджеп Эрдоган, набрав 52% голосов. Кемаль Кылычдароглу набрал 48%.

Однако официальные результаты еще не оглашены, а подсчет продолжается.