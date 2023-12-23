Следует отметить, что Украина не подавала ни одного официального запроса относительно такой возможности. Как отмечают в СМИ, МВД Эстонии уже неоднократно обращалось к украинскому коллеге, а также к послу Украины, чтобы в случае необходимости информировать об украинских беженцах.

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Что заявил эстонский министр

Лаури Ляэнеметс заявил, что без официального запроса от Украины, в Эстонии не будут выдавать военнообязанных мужчин-украинцев. Впрочем, министр МВД подчеркнул, что страна готова к таким действиям.

Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В общем, мы знаем, где эти люди находятся, чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии,

– заявил эстонский министр.

Он также добавил, что в ближайшие несколько дней должно предоставить письменное предложение Украине о заключении двустороннего соглашения. К слову, в Эстонии экстрадируют иностранных граждан только в случае привлечения их к уголовной ответственности.

Для справки. По официальным данным, в Эстонии проживает около 7000 мужчин-украинцев призывного возраста.

Германия не будет выдавать Украине мужчин

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не будет выдавать Украине военнообязанных мужчин-украинцев. По словам министра, "проблемы с мобилизацией" в Украине не будут иметь никаких практических последствий для мужчин, проживающих в Германии.

Мы не будем заставлять людей проходить обязательную военную службу против их воли,

– сказал он.

Бушман также добавил, что наоборот у немецких работодателей призывают идти на уступки и брать украинских беженцев на работу, даже если они плохо владеют языком. К слову, теперь немцы изменяют подход к экономической интеграции беженцев из Украины. Изучение языка и повышение квалификации отходит на второй план, ведь трудоустройство должно происходить ускоренно.