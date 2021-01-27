Эстония 26 января стала единственной страной в мире, которую сейчас возглавляют женщины. В частности, избрана президент Керсти Кальюлайд и избранный премьер Кая Каллас.

Источник: estonianworld

Однако ключевое слово "избранные", поскольку в мире есть еще 3 страны, во главе которых – женщины. Например, Новая Зеландия, Барбадос, Дания. Однако в этих странах власть делят премьеры и монархи.

Кстати Стереотипы о роли женщин и мужчин должны измениться, начиная со сферы образования, – Шкарлет

Президент Кальюлайд в 2016 году стала первой женщиной, которая когда-либо занимала эту должность. С 26 января главой правительства будет Каллас. Женщин-премьеров в Эстонии также до сих пор не было.

Каллас возглавит коалицию между ее "Партией реформ" и левоцентристской партией "Центр". Кстати, женщина должна была стать премьером еще в 2019 году, но "Центр" создала коалицию с другой партией.

Почти половина Правительства – женщины

После назначения правительства министры уже успели принести присягу. В новом кабмине Эстонии будет 7 женщин-министров, то есть 46,7%. Это рекорд для страны.

Какие еще страны возглавляли сугубо женщины

В Финляндии в 2000 – 2012 годах во времена президента Тарьи Халонен было 2 женщины-премьера.

В Шри-Ланке также были президент и премьер одновременно – в 1995 – 2000 годах.



Новое женское правительство Эстонии / Фото estonianworld