Эстония решила объявить персонами нон-грата 14 консульских сотрудников из России, семеро из которых имеют дипломатический статус.

На тему НАТО имеет доказательства, что зверства в Буче произошли, когда Россия контролировала город

Вице-канцлер МИД Мярт Вольмер подчеркнул, что указанные лица должны покинуть Эстонию до 30 апреля.

Он заявил, что из-за постоянных новостей о зверствах, совершенных российскими военными, в частности в Буче и других местах, нельзя говорить о нормальном возобновлении отношений, особенно если Россия серьезно нарушает международное право.

Вольмер также добавил, что действия России в Украине неприемлемы.

Россия должна вывести свои войска из Украины и понести ответственность за ущерб, нанесенный войной,

– сказал он.

К слову, Эстония, Литва, Латвия и Польша поддержали инициативу Украины по закрытию сухопутной границы с Россией и Беларусью. Эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен считает, что это будет очень действенный удар по России.