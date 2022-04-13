Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения вечером 13 апреля, пишет 24 канал.

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Благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат позиции и приучают оккупантов к мысли, что война против Украины может завершиться только стратегическим поражением России,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

"Либо российское руководство будет искать мир, либо в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену", – добавил глава украинского государства.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео