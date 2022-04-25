Но президент Украины Владимир Зеленский убежден, что это только вопрос времени. Об этом он заявил во время вечернего обращения 25 апреля.

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ВСУ освободили от оккупации 931 населенный пункт

Глава государства отметил, что полномасштабная война России против Украины стала "по-настоящему народной". Она продемонстрировала, что украинская идея одинаково сильна по всей территории нашей страны – от Востока до Запада.

По состоянию на данный момент удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и общины находятся под временным контролем русской армии. Но я не сомневаюсь, что это только вопрос времени, когда мы освободим нашу землю,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что этой войной Россия тратит колоссальные ресурсы не туда, куда нужно. Вместо того чтобы развивать саму Россию, ее власть направляет весь потенциал на то, чтобы уничтожать жизнь соседей и противостоять всему свободному миру.

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