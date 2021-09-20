16 сентября был зафиксирован минимальный показатель торгов – 103,86 доллара / т (670,5 китайских юаней). Максимальный показатель достигнут 14 сентября, на отметке 110,13 доллара / т (711 китайских юаней).

Издательство Kallanish отмечает, что рост рынка недвижимости в основного потребителя стали – Китая продолжает замедляться. Среди участников рынка вызывает дополнительное беспокойство приближение крайнего срока выплаты по облигациям компании по недвижимости Evergrande. Все потому, что компания ранее заявила об отсутствии средств для погашения облигаций.

Вполне вероятно, что тенденция сокращения запасов руды в китайских портах, как на предыдущей неделе, не сохранится из-за поставок из Австралии и Бразилии.

Дальнейшее снижение цен на железную руду, несмотря на ожидаемое сезонное восстановление спроса на сталь, все более возможно из-за правительственных ограничений производства стали в Китае.

Пекин намерен сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В преддверии Зимних Олимпийских игр и зимних Паралимпийских игр ожидается ограничение производства стали до 2022 года.