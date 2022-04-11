По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, сейчас мы видим результат реформ, проведенных в банковской сфере в 2014 – 2015 годах. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Качественное прохождение кризиса

Это совершенно нормальное решение. Национальный банк Украины – пример качественного прохождения кризиса,

– подчеркнул Фурса.

Как отметил банкир, в Украине сейчас кризис – война коснулась минимум 2/5 территорий страны, поэтому, вероятно, экономика упадет на 30%. Впрочем, курс гривны стабилен, а валютных ограничений значительно меньше, чем в России.

"Мы можем сейчас свободно покупать доллары. Даже курс валют на черном рынке – 32 – 33 гривны. То есть принципиальной разницы нет", – отметил Фурса.

Что помогает держать курс

Банкир отметил, что невозможность экспортировать украинскими портами, например, рекордный урожай, который собрали наши аграрии, а также ситуация с украинской металлургией, Мариуполем – должны сильно ударить по гривне. Впрочем, с другой стороны, импорт тоже упал, потому это помогает держать курс.

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Он также добавил, что Украине активно помогают наши Западные партнеры. Они сейчас фактически финансируют огромный дефицит бюджета, возникающий из-за войны.

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