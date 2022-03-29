Пока неизвестно, будет ли это новый "План Маршала" или другая программа для Украины. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в интервью.

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Это большая программа, над которой сейчас активно работает огромное количество людей. Тут и срочное восстановление, например, взорванных мостов. Также помощь экономике, построение новых предприятий, строительство обновленных населенных пунктов после разрушения,

– рассказал Шмыгаль.

Поэтому правительство планирует создать единую платформу для этих целей.

Где Украина возьмет деньги на восстановление

Сейчас Украина обсуждает финансовый аспект этой платформы. В частности, министр финансов Германии, предлагает Европейский фонд восстановления после COVID, в который страны должны были вести 800 миллиардов евро. Эти деньги могут частично или полностью направить на восстановление Украины.

Также есть другие инициативы Евросоюза и отдельные предложения стран. Кроме того, на восстановление могут использовать арестованные средства России.

"Есть компании, которые хотят в будущем перенести производственные базы из страны-агрессора в Украину",

– добавил Шмыгаль.

Он отметил, что задача правительства – объединить все эти потенциальные ресурсы в один четкий и понятный план.

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