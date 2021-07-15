Разумков утверждает, что законопроект №5596 был о деньгах и производстве, но не об обеспечении больных обезболивающими. Там, по словам политика, не было увеличения перечня лекарственных средств для людей.

Важно Рада не поддержала легализацию медицинского каннабиса

Пробелы в законопроекте

Разумков назвал несколько пробелов законопроекта. Например, он не понимает, что будет происходить с отходами производства и кто это будет контролировать.

Давайте к первому (чтению – 24 канал) нормальный закон внесем. Как показывает практика – разговоры о том, что исправим ко второму – есть проблема... Это все же больше о бизнесе, а не о больных людях,

– сказал Разумков.

Как обеспечить людей обезболивающими

Спикер убежден, что для обеспечения людей обезболивающими есть другие механизмы, кроме принятия закона о выращивании медицинского каннабиса. По его словам, чтобы получить обезболивающее, надо принять или расширить через решения Кабинета Министров перечень веществ, которые могут давать людям.

К слову, Разумков добавил, что некоторые политики спекулируют на теме легализации медицинского каннабиса.

Что известно об этом законопроекте

Документ предназначен в первую очередь для тех людей, которые имеют серьезные болезни, течение которых может облегчить употребление медицинского каннабиса.

Инициатива обеспечивает возможность пациентам приобретать и хранить лекарственные конопли для применения при лечении.

В частности, это касается больных неврологическими заболеваниями, пищеварительного тракта, проблем психического характера, хронической боли невропатического происхождения.

13 июля Рада провалила голосование за данный законопроект.

Где легализован каннабис / Инфографика 24 канала