Разумков утверждает, что законопроект №5596 был о деньгах и производстве, но не об обеспечении больных обезболивающими. Там, по словам политика, не было увеличения перечня лекарственных средств для людей.
Важно Рада не поддержала легализацию медицинского каннабиса
Пробелы в законопроекте
Разумков назвал несколько пробелов законопроекта. Например, он не понимает, что будет происходить с отходами производства и кто это будет контролировать.
Давайте к первому (чтению – 24 канал) нормальный закон внесем. Как показывает практика – разговоры о том, что исправим ко второму – есть проблема... Это все же больше о бизнесе, а не о больных людях,
– сказал Разумков.
Как обеспечить людей обезболивающими
Спикер убежден, что для обеспечения людей обезболивающими есть другие механизмы, кроме принятия закона о выращивании медицинского каннабиса. По его словам, чтобы получить обезболивающее, надо принять или расширить через решения Кабинета Министров перечень веществ, которые могут давать людям.
К слову, Разумков добавил, что некоторые политики спекулируют на теме легализации медицинского каннабиса.
Что известно об этом законопроекте
- Документ предназначен в первую очередь для тех людей, которые имеют серьезные болезни, течение которых может облегчить употребление медицинского каннабиса.
- Инициатива обеспечивает возможность пациентам приобретать и хранить лекарственные конопли для применения при лечении.
- В частности, это касается больных неврологическими заболеваниями, пищеварительного тракта, проблем психического характера, хронической боли невропатического происхождения.
- 13 июля Рада провалила голосование за данный законопроект.