Такое мнение в эфире 24 канала высказал генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун. Он считает, что российские резервисты ничего не понимают в тактике.

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"Да, они есть. Однако они не подготовлены, не слажены, не имеют непосредственного боевого опыта. Это будет просто масса пушечного мяса, которое пойдет на нас", - заверил Ягун.

Он рассказал, что украинские военные легко справляются с неопытными оккупантами.

Наши просто затягивают их в котлы, разбивают мосты и лупят по местам. Охотники и местные гоняют их по лесам, берут в плен или просто уничтожают,

– отметил Ягун.

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Генерал-майор: Это трагикомично

Ягун подчеркнул, что украинцам нужно выстоять, поэтому все силы сосредоточены на отпор агрессору. Однако для чего к странным действиям прибегает Россия – неясно.

Это трагикомично, но они уничтожают свои передовые отряды. Они уже уничтожили две дивизии, которые там ходили у них на парадах. Я не понимаю их логику,

– подытожил Ягун.

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