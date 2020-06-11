О реформировании Укрпочты и продаже имущества – в эфире "Что это было?" с Евгенией Моторевской и Сергеем Лещенко рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Также в эфире 24 канала он рассказал об убытках от коронавируса и свою заработную плату.

О состоянии Укрпочты в 2016 году

Мне часто задают вопрос, если бы я знал то, что знаю сейчас, я бы согласился возглавлять компанию. Это был ужас. Средний возраст машины 15 лет.

К слову Укрпочта продает непрофильные активы: среди них – базы на Азовском море и в Конча-Заспе

Если сравнить с конкурентами, то мы отправляли 46 тысяч экспресс-посылок в год, а вчера у нас было больше чем 70 тысяч за день. Когда я пришел в Укрпочту, если у нас был доход 4,6 миллиарда, то в предыдущем году было 8,2, фактически в 2 раза больше. Про компьютеры я молчу, это было самое большое разочарование. Я просто не знал, что можно так убить инфраструктуру. Не делались ремонты по 25 – 30 лет, просто разваливали компанию. И это всех устраивало. Когда Укрпочта была дохлая, то это никому не мешало – ни в почтовом бизнесе, ни в банковском, ни в торговом.

О продаже главного офиса в Киеве

Укрпочта – первая государственная компания, которая уже попыталась продать имущество и поняла, что система аукционов работает. Мы готовы в 2020 – 2021 годах выставлять на продажу такие крупные объекты как главный офис, оценку которому уже составили 1 миллиард гривен.

Крещатик, Майдан – места, где происходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель. А вот Укрпочта может смело работать не в центре

Больше о продаже имущества и аукционы – читайте по ссылке

Об убытках от карантина

Значительные объемы международного бизнеса, в частности, заказы из Китая просто остановились. 90% посылок Укрпочты перевозились пассажирскими самолетами. Однако с началом карантина таким образом было невозможно их транспортировать.

Больше об убытках Укрпочты – читайте по ссылке

Про большую зарплату

Сейчас я получаю 47 тысяч гривен. Сейчас в конце июня мы оплатим 250 миллионов дивидендов. Никогда Укрпочта не платила столько дивидендов... Моя зарплата народ раздражает. Поэтому надо смотреть не сколько человек зарабатывает, а сколько приносит государству. Вот вы видели, мы продали на 90 миллионов имущества, а были люди, которые приходили ко мне и предлагали продавать по-другому или же купить те терминалы по-другому. То есть, когда вы занимаете эту должность, то вы можете, честно говоря, даже не ходить за этой зарплатой и зарабатывать другим способом к чему привыкли все люди.

Больше о зарплате в Укрпочте – читайте по ссылке