В сущности, ее можно рассматривать как определенную декларацию войны России против всей Европы. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Пятрас Ауштрявичюс – депутат Европарламента от Литвы.

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Ауштрявичюс: Смертные казни за европейский путь

По словам Ауштрявичюса, скандальную статью можно сравнить с путинским письмом, которое опубликовали летом 2021 года. Однако статья главы Кремля была лишь декларацией войны против Украины, а нынешняя более масштабная.

Эта статья совсем не статья. Это хорошо построенная декларация войны против Европы и соседей.

– считает евродепутат.

Он сказал, что новую статью следует воспринимать очень и очень серьезно, так как в ней очень много основополагающих выводов, домыслов и решений.

"Они же не идут ни на какой диалог. Они все решили и представляют свое видение. Там очень четко говорится о том, что такие соседи не нужны, если они не живут по их правилам. Вообще говорят, что соседи не нужны", – отметил Ауштрявичюс.

Депутат из Европарламента также отметил, что в статье говорится и о смертных казнях тем, кто думает иначе или хочет жить по так называемому европейскому пути и стилю жизни, а значит, это очень серьезное объявление войны.