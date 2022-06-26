Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев . Он объяснил, как проходит процесс скрытой мобилизации в России.

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Мобилизационный резерв

На временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей сейчас действительно прибывают военные из страны-агрессорки – около 1,5 тысяч человек каждую неделю. Это так называемые "добровольцы",

– отметил Снегирев.

Кроме того, он отметил, что также есть так называемые "казачьи отряды" – это донское, оренбургское, астраханское и кубанское казачество. По его оценкам, в настоящее время их насчитывается около 5 тысяч человек.

"Это и есть тот мобилизационный резерв, о котором говорят, называя его скрытой мобилизацией", – отметил Снегирев.

В России нет человеческого резерва

По его словам, сейчас у страны-агрессорки действительно большие проблемы с наличием человеческого резерва. В Луганской области, в частности вблизи Северодонецка и Лисичанска, сосредоточено около 60 батальонно-тактических групп врага.

"Учитывая то, что общее количество российских батальонно-тактических групп, участвующих в войне с Украиной, примерно 106, можно говорить, что это значительное количество. Человеческого резерва в России действительно нет", - подчеркнул Снегирев.

Заставляют воевать украинцев

Как он отметил, россияне компенсируют его благодаря принудительно мобилизованным гражданам Украины – жителям временно оккупированных территорий. В то же время возраст так называемой "мобилизации" был увеличен до 65 лет.

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Кроме того, военный эксперт добавил, что россияне пополняют численность войск добровольцами. А также участниками частных военных компаний, например, вагнеровцами.

Снегирев объяснил скрытую мобилизацию в России: смотрите видео



Скрытая мобилизация в России: последние новости