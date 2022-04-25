Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в эфире 24 канала.

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"В 8:30 был ракетный обстрел и ракета уничтожила тяговую подстанцию на станции "Красное". Это достаточно серьезный узел", – рассказал городской глава.

По словам Садового, сейчас на этом месте работают железнодорожники и работники Министерства чрезвычайных ситуаций, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия обстрела оккупантов.

Другие ракеты были уничтожены нашими системами противовоздушной обороны,

– добавил мэр Львова.

Стоит отметить, что по словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, одну ракету на территории Львовской области уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ.

Ракеты оккупантов летели с юго-восточного направления. Их выпускали с самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95.

Садовый рассказал об обстреле на Львовщине: смотрите видео