Об этом советник министра внутренних дел сообщил 26 апреля в эфире телемарафона, пишет 24 канал.

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Ключевая задача для России, начиная с 2004 года, состоит в том, чтобы отрезать половину Украины и сделать сухопутный переход к Приднестровью. Поэтому Одесса – это ключевой пункт для России, с этой точки зрения,

– сказал Вадим Денисенко.

В то же время он отметил, что город – это выход к морю, потеря которого превратит Украину в сухопутное государство. Именно поэтому Одесса остается ключевым направлением для российских оккупантов.

"Они пробовали город обстреливать, к счастью, после уничтожения крейсера "Москва" силы России в акватории Черного моря значительно слабее, но атаковать Одессу они будут", – добавил чиновник.

Напомним, утром понедельника, 25 апреля, россияне из Крыма пытались нанести удар по Одессе. Украинским силам ПВО удалось сбить одну из ракет. Другая же не долетела и упала в Черное море.