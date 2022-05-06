В 2014 году у Ивана Мартынова взяли комментарий по улицам Ровно о ценах на маршрутки и курс доллара. Его высказывания в этом видео, где он не слишком подбирал слова, сразу разлетелись по интернету. Особенно популярной стала фраза "это мерзость, это реально мерзость", которая сразу стала мемом. Учитывая, что имени автора фразы никто в широком круге не знал, поэтому его назвали "Четкий паца из Ровно".

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Но кроме авторства этой фразы Иван Мартынов за свою жизнь успел немало. Несмотря на широкую популярность видео, мало кто знает, что он активно участвовал в Революции Достоинства, воевал в составе добровольческого батальона, затем подписал контракт с Вооруженными Силами Украины, где отслужил 5 лет.

Но отдых от службы в армии оказался не слишком длинным. Из-за нападения России на Украину, Ивану Мартынову снова пришлось идти воевать.

"После службы приехал к отцу, три месяца отдохнул и снова пришлось идти на войну", – рассказал Иван Мартынов.

Идти воевать выпало в первый же день войны, когда первые ракеты пролетели и над его домом.

"Позвонили из сельсовета: "Ваня, собирайся!". Я заварил себе кофе, но и попить его не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате", – вспоминает украинский защитник.

Сегодня "Четкий паца" уверен: "Москали – это мерзость", и без сожаления уничтожает оккупантов в составе 68-й отдельной егерской бригады на Донецком направлении.

А после войны Иван Мартынов планирует жениться и уехать путешествовать.