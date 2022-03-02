Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он назвал испуганной попыткой отомстить за успешное выполнение 95-й бригадой задачи в ООС.
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Оккупанты целились по казармам бригады и по жилым домам рядом. Нападениями на женщин и детей, наших воинов Кремль достигнет отнюдь не того результата, к которому стремится,
– написал Резников.
Министр преодолевал, что сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон. "Это лишнее доказательство того, что никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в голове у толики маньяков, которые пока держат власть в России", – пишет Резников.
Последствия авианалета в Житомире / Фото ГСЧС
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