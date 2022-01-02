По словам Маркаровой, сейчас посольство США имеет меньше возможностей по выдаче виз. Причиной являются ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

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Это привело к тому, что существенно увеличилось время ожидания туристических виз. Маркарова отметила, что когда ситуация с коронавирусом улучшится, выдача виз может ускориться.

В то же время посольство активно помогает, "если есть срочные вопросы, которые касаются, например, здоровья".

Безвиз с США

Маркарова рассказала, что для безвиза с США Украине нужно соответствовать нескольким критериям.

Я когда ехала в США, то говорила, что это будет моя мечта и цель – приблизиться к безвизовому режиму,

– подчеркнула госпожа посол.

По словам Маркаровой, в частности, речь идет о ряде вопросов:

защита границ;

обмен информацией между странами;

как быстро украинская сторона сообщает об утраченных или украденных паспортах.

США передадут Украине катера

Маркарова рассказала, что в 2022 году Украина наконец получит от США катера типа Mark VI. Их может быть более 3 единиц. Это – современные, быстрые и маневровые корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. Длина катеров достигает 26 метров.

В первом квартале текущего года США отправят Украине еще один катер типа "Айленд".

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