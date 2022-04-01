Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил, что пока никто не понял такого заявления Путина. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Показать "кузькину мать"

На самом деле это может быть просто эмоциональное решение Путина, который так захотел показать всем вокруг "кузькину мать",

– допустил Фурса.

Как он отметил, экономического содержания в этом заявлении нет. По сути, пока в ней не нашли вообще никакого смысла.

Попытки избежать санкций

По мнению Фурсы, вероятнее всего Путину не удастся провернуть это. Он отметил, что президента России уже несколько раз консолидированно "послали" наши европейские партеры – G7, Евросоюз и другие.

"Теоретически это может быть попытка избежать будущих санкций. Впрочем, канонического смысла в этом просто нет", – отметил Фурса.

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