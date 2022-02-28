Об этом сообщил юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики Александр Леменов.

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Леменов объяснил, что среди украинцев распространяют информацию о том, что необходимо скачать мобильное приложение Zello на случай, если перестанет работать мобильная связь и интернет.

Zello разработан в России. И он автоматически подтягивает ваши контакты, может создавать угрозу безопасности. Не благодарите,

– сказал юрист.

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