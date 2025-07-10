Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Умеров может стать новым послом Украины в США

Украинский лидер подтвердил, что смена посла в США состоится.

Если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в Соединенных Штатах Америки, то есть ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что понятно, почему. Ведь все решения, весь бюджет Украины – это, к сожалению, война. От Министерства обороны очень много зависит всего. Поэтому это серьезное решение, подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что сейчас для Украины очень важно в том контексте, который происходит, усиливать отношения с США, не терять этот момент.

И поэтому нужно, чтобы человек (посол в США – 24 Канал) был силен и был в контексте самого главного, – усиления Украины, оружия, прежде всего. Поэтому одна из моих идей в том, что это может быть министр обороны,

– объяснил президент.

Украинский лидер добавил, что это имеет большое влияние на правительство. В то же время добавил, что критиков может быть много.

"Но кто это сможет, кто сможет иметь и нести такую ответственность во время войны? Это вопрос. От этого много вещей зависит", – подчеркнул Зеленский.