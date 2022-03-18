Глава государства рассказал, что Джо Байден оказал Украине "новую и действенную" поддержку. И на самом деле она больше, чем считают украинцы.

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Почему власти не могут озвучить все детали поддержки от США и партнеров

Зеленский объяснил, что не может открывать все детали пакета поддержки от США, чтобы Россия не знала, чего от нас ждать. Так же, как Путин не знал, как наша власть готовится к полномасштабному вторжению врага.

Поймите, я не могу раскрыть вам все детали этого пакета поддержки и других, потому что это наша тактика и наша оборона – когда противник не знает чего ждать от нас. Как они не знали, что их будет ожидать и после 24 февраля, не знали, что у нас есть для защиты и как мы готовились встречать удар,

– объяснил президент страны.

Он подчеркнул, что оккупанты думали, что идут в Украину, которую они видели в 2014-2015 годах. Но все изменилось и мы совсем другие.

И это позволяет нам защищаться против полномасштабного удара уже 22 дня. Все, что мы сделали через несколько лет. Для нашей обороны. Для нашей тактики. Для тактики защиты, которую не время раскрывать, пока идет война. Как ни время раскрывать и нашу тактику переговоров. Переговоры ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли. Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или в фейсбуке. Считаю это верным,

– подытожил Зеленский.

Поэтому точную тактику и все детали помощи от партнеров мы сможем узнать уже после войны.

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