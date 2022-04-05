Она добавила, что Канада продолжит поддерживать усилия Международного уголовного суда по расследованию злодеяний российской армии в Украине.

К теме Трагедия Бучи может повториться в очень больших масштабах, – Human Rights Watch

Об этом Жоли рассказала во время пресс-конференции в Хельсинки.

В эти выходные свет увидел отвратительные и безумные нападения на гражданских в Буче. Эти террористические акты не пройдут безнаказанно. Это явно – военные преступления,

– заявила глава МИД Канады.

Она подчеркнула, что "ответственность наступит". На Россию нужно наложить больше санкций и это, по словам Жоли, "будет сделано".

Заметим, что массовые гражданские убийства зафиксировали не только в Буче, но и в Ирпене, Гостомеле и вообще во всех городах и селах, которые освободили от российских оккупантов.

Такая же история на Житомирской трассе – россияне убивали мирных людей, пытавшихся уехать. А потом сжигали тела. У не менее одного были связаны руки.

Почему Буча – свидетель зверств российских захватчиков: смотрите видео