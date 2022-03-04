Россияне начинают понимать, что они пушечное мясо

СБУ опубликовала видео признаний очередного "освободителя" Украины, который попал в плен. Сообщается, что удалось задержать направлявшегося в Киев российского разведчика Павла Линчевского.

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Парень рассказал, что целью нападения было быстро и бесконтактно дойти до пригорода Киева. Он заявил, что за отказ идти на войну ему угрожало 25 лет тюрьмы в России.

Пленный отметил, что в России у него остались родители, жена и ребенок, которые не знают, куда его отправили.

Военный Линчевский заверил, что чувствует вину и сказал российским оккупантам, что "это не та война, которая нам нужна".

Смотрите видео признаний пленника

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