Советник министра внутренних дел Геращенко заявил: после победы Украины в Херсоне в "Сиреневом парке" соорудят Мемориал мужества и смелости защитников города. Голыми руками они пытались остановить врага.

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Они все погибли, и никто не хотел помилования. Это самые трагические кадры, которые я видел за все 6 дней вторжения российских нацистов. На это нельзя смотреть без слез,

– написал Геращенко.

В твиттере пишут, что российские изверги заявили: за каждую попытку защитить Херсон будут убивать 30 гражданских.

Российские изверги заявили, что будут убивать гражданских / Скриншот из телеграм-канала STERNENKO

Официальных данных относительно количества погибших в "Сиреневом парке" на данный момент нет. Вечная память героям.