Дело в том, что такой вид оружия имеет один из поразительных факторов – электромагнитное излучение, выводящее из строя любой электронный прибор. Об этом в эфире 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

Если Путин начнет подготовку к ядерному удару – спутники зафиксируют это, – экс-сотрудник СБУ

И в районе применения ядерного оружия не будет ни связи, ни никаких средств информации, ничего.

"Это будет информационная пустыня. Последствия будут известны потом", – отметил Жданов.

Механизм запуска ядерного оружия

Есть еще одна особенность, как отметил эксперт, у Путина нет ни одной "красной кнопки". Он не может нажать ее, тем самым запустив ракеты.

Все на самом деле происходит так:

Путин отдает приказ, который должен быть согласован должностными лицами.

Затем выдает коды для подготовки и разрешения на пуск ракеты.

Затем эти коды передают вниз по процедуре и проходят соответствующие этапы, где их подтверждают и дополняют.

Впоследствии до пусковой установки доходит код, позволяющий снять защитный оружейный хомут. Для этого нужно иметь 8-значный код и правильно его набрать.

Только после этого хомут снимется и можно будет отправлять снаряд в ствол и только тогда стрелять.

То есть, это очень сложная процедура,

– подчеркнул Жданов.

Что с другим оружием

Артиллерийские боеприпасы также перевозятся в специальном контейнере, а также особая процедура его передачи. Просто так выстрелить невозможно.

"В военное время, если бы Россия объявила нам войну, то разрешение на применение тактического ядерного оружия может предоставить командующий округом или фронтом. А в тех условиях, в которых воюет Россия сейчас – только президент", – добавил военный эксперт.