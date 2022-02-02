Секретарь Совета нацбезопасности отметил, что он один из немногих людей, кто сомневается в природном происхождении инфекции. Ведь, по его словам, ученые до сих пор не могут дать точный ответ.

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Я отстаиваю мнение, что в декабре 2019 года началась первая биологическая мировая война, и она продолжается. Последствия тех событий, которые начались в Ухане и которые мир застенчиво называет пандемией, мы имеем сегодня,

– сказал Алексей Данилов.

В то же время, украинский политик не уточнил, какая именно страна начала "первую биологическую мировую войну".

Ранее секретарь СНБО информировал, что они знали о COVID-19 еще задолго до того, как об этом начали активно говорить. Он пояснил, что речь идет о конце декабря 2019 года.

Происхождение коронавируса: что известно

В марте опубликовали совместное исследование, где указали, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 – переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое заразило людей.

Признали, что инфицирование могло случиться до того, как в Ухане зафиксировали первого больного.

Пока нет окончательных выводов, как именно вирус попал на рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, где впервые была официально обнаружена вспышка заболевания.

В исследовании ученых Университетского колледжа Лондона утверждалось, что вирус появился в октябре 2019 года. Он начал быстро распространяться по миру до декабря того же года.

В июле ВОЗ потребовала контроля над лабораториями в Китае, в которых анализировали первые случаи COVID-19. Пекин же отказался помогать в этом, назвав решение "политизированным".

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