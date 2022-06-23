Об этом рассказал корреспондент Эстонского общественного телевидения Антон Алексеев. Он также отметил, что это часть ракетного удара, который отрабатывала Россия.

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К тому же, Генштаб и министерство обороны Эстонии заметили, что это была виртуальная отработка – его не заметно со спутника, отмечает журналист.

Если эта информация появилась в публичном пространстве, тогда можно сделать вывод, что Россия не слишком это скрывала. Мы расцениваем это как предупреждение,

– говорит экстонский корреспондент.

По словам журналиста, очевидно, эти "отработки" связаны с грядущим саммитом НАТО в Мадриде, где будут решать судьбу Финляндии и Швеции.

Мы сейчас ясно видим, что нужно усиливать восточное крыло Альянса, а также, по примеру Украины – нужные силы ПВОЮ добавляет он.

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Министерство обороны Эстонии заявило, что Россия проводит военные учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии. Такое провокационное поведение усилилось накануне саммита НАТО, который состоится 29-30 июня в Мадриде.

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После того, как Литва перестала пропускать через свою территорию транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции Европейского Союза, у россиян загорелось. В Совете Федерации заявили, что у России будут "решены руки для решения вопроса любыми способами", если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой Калининграда". Кроме того, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ситуацию "беспрецедентной", а решение Литвы - "незаконным". Он пригрозил странам Балтии, что Россия еще определяется с "ответом" на подобные действия.

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20 июня в Калининградской области начали военные учения . Российские армейцы тренируются стрелять из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", а также крупнокалиберных орудий "Гиацинт" и другого артиллерийского вооружения. В общей сложности участие в учениях примут 3 тысячи солдат.

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