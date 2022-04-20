Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире 24 каналу.

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По его словам, Россия просто согласовала предложения Украины и предоставила нам письменный ответ.

Арестович заявил, что никакого "мирного документа" россияне не передавали. Это просто дипломатический процесс.

Это типичная для россиян тактика – они делают громкие заявления в публичном пространстве для того, чтобы показать миру, что они конструктивны, а украинцы – нет. Это попытка давления на переговорную группу, нарушающую все дипломатические конвенции. Это же россияне, мы знаем, с кем имеем дело,

– ответил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что это ответы российской группы по пунктам на наши предложения. "А наши предложения известны – пошли они нах*р с нашей земли", – подытожил Арестович.

Россия передала Украине "документ": о чем идет речь

Украинская сторона еще три недели назад во время переговоров в Стамбуле передала России свои предложения по формальным решениям в войне. В частности, речь идет о гарантиях безопасности как обеспечении дальнейших ненападений на нашу страну .

. Российская сторона изучила предложения и 20 апреля высказала свои встречные позиции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее высказался, что российская сторона передала Киеву "проект мирного договора с четкими формулировками".

Член переговорной группы Михаил Подоляк заявил, что теперь украинская сторона будет изучать, сравнивать и делать выводы из этих предложений РФ.

Смотрите полное интервью с Алексеем Арестовичем: